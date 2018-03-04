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Türk Telekom şampiyonluk için geri sayımda

- TBL'de en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider durumda bulunan Türk Telekom, kalan 9 haftada 5 maç kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek - Basın sözcüsü Ateş: "Hedefimiz, lig sonuna kalmadan önümüzdeki 5 haftayı kazanarak geçirmek ve şampiyonluğa bir an önce ulaşmak" - "Taraftarlarımızın salondaki varlığı, rakiplerimiz karşısındaki en büyük gücümüz"

04 Mart 2018 Pazar 12:12
Türk Telekom şampiyonluk için geri sayımda
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ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) takımlarından Türk Telekom'un basın sözcüsü Hamdi Ateş, sahalarında 82-74 kazandıkları Afyon Belediyespor karşılaşmasının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu karşılaşmada galip gelmemiz halinde, önümüzün açılacağını biliyorduk." dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 karşılaşmada sadece bir yenilgi yaşadıklarını hatırlatarak, "Ligde en yakın takipçimizin 5 puan önünde lider durumda bulunuyoruz. Afyon Belediyespor maçı bizim açımızdan büyük önem taşıyordu. Bu karşılaşmada galip gelmemiz halinde, önümüzün açılacağını biliyorduk. Sahamızda oynadığımız bu karşılaşmada teknik ekip ve oyuncularımızın tamamı, büyük bir mücadele sergileyerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu da takımın karakterini göstermesi açısından önemli." diye konuştu.

Önemli bir dönemeci geride bıraktıklarını aktaran Ateş, "Ligde normal sezonun tamamlanmasına 9 hafta kaldı. Beş galibiyet daha almamız halinde, şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Hedefimiz, lig sonuna kalmadan önümüzdeki 5 haftayı kazanarak geçirmek ve şampiyonluğa bir an önce ulaşmak. Bu sevinci tüm Ankaralılara yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Taraftar en büyük gücümüz"


Şampiyon olacaklarına dair camiada büyük bir inanç olduğunun altını çizen Ateş, şunları kaydetti:

"Ankara basketbolunun tekrar Süper Lig seviyesinde temsil edilmesi, yola çıkarken kendimize koyduğumuz asıl hedefti. Taraftarımızın özellikle son maçta verdiği destek de Ankaralıların bizimle aynı hedefte olduğunu gösteriyor. Onların desteğiyle çok daha güçlü bir takım haline geliyoruz. Taraftarımızın verdiği destek, çok önem arz ediyor. Kalan maçlarımızda da taraftarlarımızı yanımızda görmek ve şampiyonluk adımlarını birer birer onlarla atmak istiyoruz. Taraftarlarımızın salondaki varlığı, rakiplerimiz karşısındaki en büyük gücümüz. Şampiyonluk yolunda tüm Ankaralıları maçlarımıza bekliyoruz."


- Normal sezon birincisi Süper Lig'e direkt çıkıyor


Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu ilk sırada bitirecek ekip, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Süper Lig'e çıkacak ikinci takım ise normal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan 8 ekip arasında oynanacak play-off müsabakalarının ardından belli olacak.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolHamdi AteşTBLTürk TelekomTürkiye Basketbol 1. Ligi
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