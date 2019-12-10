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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unet Holon'u ağırlayacak
ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan...
Spor 10.12.2019, 09:32
ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.
Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun 2. sırasında yer alıyor.
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