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Türk sporseverlere hakaret eden Panathinaikos Başkanının cezasına indirim

Türk sporseverlere hakaret nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl men edilen Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un cezası 5 aya indirildi.

27 Şubat 2018 Salı 17:00
Türk sporseverlere hakaret eden Panathinaikos Başkanının cezasına indirim
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İSTANBUL (AA) - Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl men edilen Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un cezası 5 aya indirildi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpler arasındaki ilişkiyi zedeleyici ve basketbol sporuna zarar verici ifadeler kullandığı gerekçesiyle 12 ay boyunca müsabaka salonlarına girişi yasaklanan Giannakopoulos'un cezasının, yaptığı itiraz sonucunda yeniden değerlendirilerek 5 aya indirildiği belirtildi.

Açıklamada, müsabakalara giriş yasağı 30 Haziran'da sona erecek Giannakopoulos'a 60 bin avro para cezası verildiği de bildirildi.

Giannakopoulos, sosyal medyadan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından Türk sporseverlerin tepkisini çekmişti. Giannakopoulos, bu tepkiler sonrasında Türk sporseverlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

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Spor
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