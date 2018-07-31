Türk bisikletçiden Çin'de etap zaferi

ANKARA (AA) - Uluslararası Bisiklet Federasyonunun takviminde yer alan Qinghai Gölü Bisiklet Turu'nda Türk sporcu Onur Balkan, etap zaferi elde etti.

Torku Şekerspor adına mücadele eden Onur, Jinchang ile Wuwei arasındaki 175 kilometrelik 9. etabı 3 saat 55 dakika 50 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Onur'un üçüncü olduğu ilk etapta, Torku Şekerspor'un bir diğer bisikletçisi Batuhan Özgür ikinci sırayı almıştı.

Qinghai Gölü Turu, 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak 13. etapla son bulacak.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar