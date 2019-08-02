'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

LJUBLJANA (AA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Maçın son bölümünde golü bulmak için risk aldıklarını anlatan Yalçın, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Pozisyonlar bulduk. Elenebilirdik de. Oyunun son bölümünde risk aldık. Kazanmak için oyuna üç hücum oyuncusu aldım. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.