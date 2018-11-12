TUR 2019'un etapları belli oldu

ANKARA (AA) - 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) etapları belli oldu.

Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 16-21 Nisan 2019 tarihlerinde Marmara Bölgesi'nde düzenlenecek.

Yine Dünya Turu takviminde yer alacak organizasyon, 6 etaptan oluşacak.

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı TUR 2019'un etapları şöyle:

1. etap: İstanbul-Tekirdağ (165 kilometre)

2. etap: Tekirdağ-Eceabat (180 kilometre)

3. etap: Çanakkale-Edremit (155 kilometre)

4. etap: Balıkesir-Bursa (185 kilometre)

5. etap: Bursa-Kartepe (170 kilometre)

6. etap: Sakarya-İstanbul (165 kilometre)

"Her yıl farklı güzergahlarda düzenleyeceğiz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun yine Dünya Turu takviminde koşulacağına dikkati çekti.

Küçükbakırcı, etaplardaki değişikliğe ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu görevde olduğumuz sürece her yıl farklı güzergahlarda düzenleyeceğiz. Verdiğimiz taahhütlerden biri, turu farklı kentlere de taşımaktı. Bunu gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar