Tunç Fındık, Everest'e oksijen tüpsüz tırmanan ilk Türk olmak istiyor

ERZURUM (AA) - Farklı ülkelerde 8 bin metre üzerindeki 13 zirveye tırmanan dağcı Tunç Fındık, Çin-Nepal sınırı üzerinde bulunan 8 bin 848 metre yüksekliğiyle sahip Everest'e oksijen tüpsüz ulaşmayı kendisine hedef olarak koydu.

Birçok profesyonel dağcının hayatını kaybettiği Everest'e, bugüne kadar oksijen tüpü desteğiyle iki defa ulaşan Fındık, yapacağı yeni tırmanışla oksijensiz olarak zirveye varan yaklaşık 150 kişi arasında yer almak istiyor.

Fındık: Projemdeki 14 dağın 13'ünün zirvesine ulaştım

Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının dağcılık olduğunu söyledi.

2006'da başlattığı ve 8 bin metreyi aşan 14 dağa tırmanma "14x8000" projesinin sonuna geldiğini ifade eden Fındık, "Projemdeki 14 dağın 13'ünün zirvesine ulaştım. Son olan 14'üncü dağın zirvesine de ulaşırsam, dünyada 14 milleten 50'den az dağcı arasında ilk Türk olacağım. Bu başarının peşindeyim." ifadelerini kullandı.

Fındık, Pakistan'daki "Katil Dağ" olarak bilinen dünyanın en yüksek zirvelerinden Nanga Parbat'a haziranda yapacağı tırmanışla, projesini bitireceğini aktardı.

"Oksijensiz tırmanmak, yapacağım en zor şey"

Oksijen kullanmadan gerçekleştireceği Nanga Parbat tırmanışıyla, Türk sporu ve dağcılığı için önemli katkı sunacağına inandığını anlatan Fındık, "Bir diğer projem ise sponsor aradığım oksijen kullanmadan Everest'e çıkmak. Sponsorun çok önemli olduğu bu tırmanışı başarabilirsem, Türkiye'de ilk olacağım. Elbette yapacağımı düşünüyorum. Çünkü iki defa Everest Dağı'na farklı rotalardan çıktım ve deneyimim çok yüksek. Everest'e oksijensiz tırmanmak, yapacağım en zor şey olacak." şeklinde konuştu.

Fındık, oksijensiz Everest tırmanışıyla önemli başarı sağlayacağına inandığını dile getirirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Everest, bu güne kadar 8 bin kişinin çıktığı bir dağdır. Ancak oksijensiz 150 kişi civarında insan Everest'in zirvesine ulaştı. Yapacağım tırmanış, spor tarihi ve dağcılığı için önemli bir aşamadır. Hayatımın bir parçası olan tehlikeyi tırmanışım için göze aldım. Tabii ölüme sebebiyet verecek bir konuma gelmemek de önemli. Bu tehlikeleri görmek gerekiyor. Dolayısıyla tecrübe önemlidir. Dağcılık, kontrollü riskler sporudur ve elimden geldiği kadar bu riskleri yöneteceğim."