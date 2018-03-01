TSYD Ankara Şubesi'nde başkan yeniden Bakırcıgil

ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi mevcut başkan Alper Bakırcıgil başkanlığındaki liste kazandı.
Ankara Şubesi lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Alper Bakırcıgil ve ekibi 63 oy alarak seçimlerden başarıyla çıktı.
Diğer adaylardan Uğur Tenekecioğlu 41, Yaşar Önel 20 ve Umut Çevik 12 oyda kaldı.
Alper Bakırcıgil başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Nihat Uçar, Hüseyin Doğru, Altan Altun, Cem Çınar, İbrahim Ateşoğlu ve Metiner Erdem.