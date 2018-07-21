



İSTANBUL (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahip olduğu ve jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Sky Wolf" isimli safkan kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda kum pistte gerçekleştirilen 2 bin metre mesafeli koşuya, 3 yaşlı 6 İngiliz safkan katıldı.

Birincilik ikramiyesi 64 bin lira olan koşuda, "Sky Wolf" birinciliği elde ederken, "Kaya Logosu" iki, "High Presseure" üç, "Anka" ise dördüncü oldu.

Koşu sonrası düzenlenen törende, yarışı kazanan atın antrenörü Cuma Demir'e plaketini, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil verdi.