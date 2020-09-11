TRT Spor Günlük Yayın Akışı - 12 Eylül 2020
TRT SPOR Yayın akışı 12 Eylül 2020 Cumartesi ve 13 Eylül 2020 Pazar günlerine ait yayın akışı
Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı
Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı TRT Spor Doğu Paketi bilgileri:
Frekans.................11096 Polarizasyon...........H Symbol Rate...........30000 FEC.......................5/6 Batı Paketi bilgileri: Frekans................11919 Polarizasyon...........V Symbol Rate...........24444 FEC........................3/4
12 EYLÜL 2020 YAYIN AKIŞI
06:58İstiklal Marşı
07:00Teknik Analiz
08:302019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00Salto
09:30Orhan Ayhan'la
10:00Stadyum
12:30UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
12:40UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
12:50Takvim Yaprakları
12:55Hava Durumu
13:00Spor Bülteni
13:55Efsanelerin İzinde
14:00Avrupa Stüdyosu
15:00Hedef Süper Lig
16:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ÜMRANİYESPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR "
18:25Hedef Süper Lig
18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR "
21:00Stadyum
00:30Teknik Analiz
02:00Stadyum
04:30TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ÜMRANİYESPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR "
06:10Süper Lig Özetler
06:58İstiklal Marşı
13 EYLÜL 2020 YAYIN AKIŞI
06:58İstiklal Marşı
07:00TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BOLUSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "
08:402019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:55Hava Durumu
09:00Stadyum
11:30Süper Lig Özetler
11:50Takvim Yaprakları
11:55Hava Durumu
12:00NBA Saati
13:00Spor Bülteni
13:55Spor Kitaplığı
14:00Spor Haftasonu
16:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR "
18:25Spor Haftasonu
18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - YILPORT SAMSUNSPOR "
21:00Stadyum
00:30Teknik Analiz
02:00Stadyum
04:30TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. "
06:10Efsanelerin İzinde06:15Süper Lig Özetler
06:50Spor Kitaplığı
06:55Takvim Yaprakları
06:58İstiklal Marşı