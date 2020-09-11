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TRT Spor Günlük Yayın Akışı - 12 Eylül 2020

TRT SPOR Yayın akışı 12 Eylül 2020 Cumartesi ve 13 Eylül 2020 Pazar günlerine ait yayın akışı

Spor 11.09.2020, 21:56 11.09.2020, 22:03
TRT Spor Günlük Yayın Akışı - 12 Eylül 2020
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Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı

Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı TRT Spor Doğu Paketi bilgileri:

Frekans.................11096 Polarizasyon...........H Symbol Rate...........30000 FEC.......................5/6 Batı Paketi bilgileri: Frekans................11919 Polarizasyon...........V Symbol Rate...........24444 FEC........................3/4

12 EYLÜL 2020 YAYIN AKIŞI

06:58İstiklal Marşı
07:00Teknik Analiz
08:302019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00Salto
09:30Orhan Ayhan'la
10:00Stadyum
12:30UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
12:40UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
12:50Takvim Yaprakları
12:55Hava Durumu
13:00Spor Bülteni
13:55Efsanelerin İzinde
14:00Avrupa Stüdyosu
15:00Hedef Süper Lig
16:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ÜMRANİYESPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR "
18:25Hedef Süper Lig
18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR "
21:00Stadyum
00:30Teknik Analiz
02:00Stadyum
04:30TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ÜMRANİYESPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR "
06:10Süper Lig Özetler

06:302019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58İstiklal Marşı

13 EYLÜL 2020 YAYIN AKIŞI

06:58İstiklal Marşı
07:00TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BOLUSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "
08:402019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:55Hava Durumu
09:00Stadyum
11:30Süper Lig Özetler
11:50Takvim Yaprakları
11:55Hava Durumu
12:00NBA Saati
13:00Spor Bülteni
13:55Spor Kitaplığı
14:00Spor Haftasonu
16:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR "
18:25Spor Haftasonu
18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - YILPORT SAMSUNSPOR "
21:00Stadyum
00:30Teknik Analiz
02:00Stadyum
04:30TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. "
06:10Efsanelerin İzinde06:15Süper Lig Özetler
06:50Spor Kitaplığı
06:55Takvim Yaprakları
06:58İstiklal Marşı
 

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