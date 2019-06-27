Triatlonda bir ilk yaşanacak

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesinde 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Türk triatlonu için bir ilkin yaşanacağını söyledi.

Uzun süreli bir hazırlık sürecinin sonuna geldiklerini belirten Yalçınkaya, "Arkadaşlarımız günlerce bununla ilgili uğraştılar. Ciddi bir hazırlık gerçekleştirdik. Ramazan Bayramı'nda Türkiye'ye gelen uzmanlarla bir eğitim programı düzenledik. Didim'de artık kendi sistemimizi kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, kiralama yönteminin ciddi bir mali yük olduğuna dikkati çekerek, "Sistemi bizim uyguluyor olmamız maddi açıdan elimizi rahatlatacak. Yani bir şirketten kiraladığımız zaman fiyatlar yarışa ve yarışa katılacak sporcu sayısına göre değişse de minimum 20 bin liradan başlıyor. Uluslararası yarışlarda fiyat daha da artıyor. Biz bu sistem sayesinde önemli bir giderden kurtulmuş olacağız ve bunu sporcularımıza harcayacağız. Sporcularımıza yatırım yapabilme açısından elimiz çok güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçınkaya, sistemin federasyon tarafından kuruluyor olmasının yarışmalara sponsorluk yapan yerel yönetimler açısından da faydalı olacağını dile getirdi.

Çoğu yarışmada maddi yükü belediyelerle paylaştıklarını vurgulayan Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Bizim elimizi taşın altına koyduğumuz kadar belediyeler de koyuyor. Bu yükü ne kadar hafifletirsek, belediyelerin üzerine düşen yükü de o kadar hafifletmiş oluyoruz. Bu sayede belediyelerle karşılıklı olarak daha uzun soluklu protokoller yapma şansı buluyoruz. 'Belediye her şeyi karşılasın' gibi bir mantıkla ilerlediğimiz zaman, bir sonraki sene aynı yerde organizasyon yapma şansı bulamıyoruz. Federasyon olarak her şeyi yerel yönetimlere yüklemeye çalışırsanız, uzun soluklu bir iş birliği söz konusu olmuyor. Siz iyi niyetli olduğunuzu gösterdiğiniz zaman, onlar da yarışmalara yönelik yatırım yapmakta hiçbir çekince görmüyorlar."Didim'de rekor katılım

Başkan Bayram Yalçınkaya, Türkiye Şampiyonası'na rekor sayıda sporcunun katılacağını belirtti.

Bugün kadar gerçekleştirdikleri organizasyonlarda en fazla 500 sporcunun yer aldığını aktaran Yalçınkaya, "Rekor bir katılım söz konusu. Geçen seneden bu yana puanlı yarışlarımızda 110-120 kişilik katılımın üstüne çıkmıyorduk. Bu sene Gelibolu'da çok özel bir yarış gerçekleştirdik. Çok ciddi ses getirdi. Bunun önemli bir artısı olduğunu düşünüyorum. Didim için şu anda yapılan başvuru sayısı 848'e ulaştı." diye konuştu.

Yalçınkaya, rekor katılımla yapılacak yarışın çip sistemi açısından da iyi bir test olacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Muhammed Ali Timur



