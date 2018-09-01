Transferin en hızlıları ligin yenileri





ANKARA (AA) - Futbolda 9 Haziran'da başlayan 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi dün gece tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli kulüpleri MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Başkent temsilcisi, 6 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, 9 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Ligde ilk kez yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kadrosuna 14 yeni futbolcu eklerken, 13 futbolcuyu ise takımdan gönderdi.

MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra 12 futbolcuyla Bursaspor, 11'er futbolcuyla da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Göztepe, en çok transfer yapan takımlar oldu.

Fenerbahçe, kadrosuna 11 yeni oyuncuyu katarken, "4 büyükler" arasında en çok transfer transfer yapan takım olarak dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, 7 futbolcusunu ise başka takımlara gönderdi.

Son şampiyon Galatasaray 6 yeni isimle anlaşırken, 12 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Beşiktaş, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde 8 oyuncuyla ise vedalaştı.

Trabzonspor ise kadrosunu 6 yeni isimle takviye ederken, 8 futbolcuyla ilişiğini kesti.





- Bursaspor'da ayrılık rüzgarı





Bursaspor, transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon için kadrosuna 12 oyuncu dahil ederken, 22 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Bursaspor'u, 19 futbolcuyla Atiker Konyaspor, 14'er futbolcuyla Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe takip etti.





- Transfer raporu





Birinci transfer ve tescil döneminde Süper Lig kulüplerinde yaşanan hareketlilik şöyle:





- Akhisarspor





Gelenler: Güray Vural (Kayserispor), Elvis Manu (Gençlerbirliği), Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), Josue Pesqueira, Adrien Regattin (Osmanlıspor)

Gidenler: Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Muğdat Çelik ve Ömer Bayram (Galatasaray), Olcan Adın (Antalyaspor), Paulo Henrique, Orhan Taşdelen (Adana Demirspor), Alperen Babacan (Denizlispor-Kiralık)

Kiralandıkları takıma dönenler: Geofferey Bia (Kayserispor)





- Antalyaspor





Gelenler: Serdar Özkan (Gençlerbirliği), Aly Cissokho (Evkur Yeni Malatyaspor), Abdelaziz Barrada (El Nassr), Olcan Adın (Akhisarspor), Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir-Kiralık), Erten Erenler

Gidenler: Deniz Kadah (Göztepe), Emre Güral (Aytemiz Alanyaspor), Mustafa El Kabir (MKE Ankaragücü), Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro (Benevento), Milan Jevtovic (Kızılyıldız), Johan Djourou (SPAL), Sakıb Aytaç (Kayserispor), Saso Fornezzi

Kiralandıkları takımdan dönenler: Jean Armel Drole (Ümraniyespor), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Osman Çelik (Kardemir Karabükspor)





- Atiker Konyaspor





Gelenler: Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Evgen Opanasenko (Zorya), Marko Jevtovic (Partizan), Uğur Demirok (Trabzonspor), Fallou Diagne (Werder Bremen), Mücahit Atalay ve Ali Yaşar (Konya Anadolu Selçukspor), Ertuğrul Taşkıran (Boluspor)

Gidenler: Mehdi Bourabia (Sassuolo), Abdülkerim Bardakcı (Denizlispor-Kiralık), İsmail Güven (Altınordu), Samuel Eto'o (Qatar Sports Club), Eren Albayrak (Jubilo Iwata), Seddar Karaman (Denizlispor-Kiralık), Sertan Yiğenoğlu (Konya Anadolu Selçukspor-Kiralık), Patrik Carlgren (Randers), Emre Can Atila (Eskişehirspor-Kiralık), Can Demir Aktav (Sancaktepe Belediyespor), Lebogang Manyama (Kaizer Chiefs), Emrullah Salk (Gençlerbirliği), Recep Aydın (Ümraniyespor-Kiralık), Savaş Polat (Giresunspor-Kiralık), Ali Yaşar (Altınordu-Kiralık), Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor), Halil İbrahim Pekşen (Fethiyespor), Volkan Şen, Patrick Friday Eze

Kiralandıkları takıma dönenler: Orkan Çınar (Beşiktaş), Malick Evouna (Tianjin Teda Reserves)

- Aytemiz Alanyaspor





Gelenler: Djalma Campos (PAOK), Kaan Kanak ve Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Bobo (Sidney), Baiano (Rayo Vallecano), Emre Güral (Antalyaspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Papiss Cisse (Shandong Luneng)

Gidenler: Emre Akbaba (Galatasaray), Dyanfres Douglas (Shimizu S-Pulse), Emre Nefiz (Adana Demirspor), Francisco Wanderson (Helsingborg), Berkan Emir ve Lamine Gassama (Göztepe), Gökay Iravul (Fatih Karagümrük), Remy Riou (Charleroi), Yunus Emre Yaşar (Ankara Demirspor-Kiralık), Michel Landel (Giresunspor), Yusuf Çoban (İnegölspor-Kiralık), Mamadou Fofana (Metz), Ahmet Özer (Diyarbekirspor), Birol Parlak (Ümraniyespor)

Kiralandıkları takımdan dönenler: Gökay Iravul (Samsunspor), Yusuf Çoban (İstanbulspor), Tolga Tekin (Erokspor), Yusuf Emre Yaşar (Ankara Demirspor), Ahmet Özer (Gölcükspor), Darko Lazic (Denizlispor)





- Beşiktaş





Gelenler: Loris Karius (Liverpool-Kiralık), Adem Ljajic (Torino-Kiralık), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Güven Yalçın (Bayer Leverkusen), Enzo Roco (Cruz Azul)

Gidenler: Fabricio Agosto Ramirez (Fulham), Denys Boyko (Dinamo Kiev), Dusko Tosic (Guangzhou), Matej Mitrovic (Club Brugge), Pedro Franco (America de Cali), Aras Özbiliz (Willem II-Kiralık), Orkan Çınar (Adana Demirspor-Kiralık), Veli Kavlak (Sözleşme fesih)

Kiralandıkları takıma dönenler: Atınç Nukan (Leipzig), Anderson Talisca (Benfica)

Öte yandan siyah-beyazlılar sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Mehmet Umut Nayir'i Bursaspor'a kiraladı.





- Bursaspor





Gelenler: Jani Atanasov (Akademija Pandev), Stephane Badji (Anderlecht), Aytaç Kara (Trabzonspor), Tunay Torun ve Aurelien Chedjoue (Medipol Başakşehir-Kiralık), Allano Lima (Estoril-Kiralık), Henri Saivet (Newcastle United-Kiralık), Iasmin Latovlevici (Galatasaray), Santiago Vergini (Boca Juniors), Diafra Sakho (Rennes-Kiralık), Mehmet Umut Nayir (Beşiktaş-Kiralık), Umut Meraş (Boluspor)

Gidenler: Rüştü Hanlı (Adana Demirspor-Kiralık), Mikel Agu (Porto), Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Emmanuel Badu (Udinese), Ozan Can Kökçü (Giresunspor), Dzon Delarge (Karabağ), Moussa Sow (Shabab El-Ehli Dubai), Sinan Bakış (Admira Wacker), Tomas Necid (ADO Den Haag), Harun Tekin (Fenerbahçe), Titi (Göztepe), Aziz Eraltay (PSV), John Bostock (Toulouse), William Ekong (Udinese), Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü-Kiralık), Kofi Atta, Serdar Kurtuluş, Gheorghe Grozav, Vieux Sane, Cristobal Jorquera, Pablo Martin Batalla, Sercan Yıldırım

Kiralık oynadığı takımdan dönen: Okan Kocuk (İstanbulspor)





- Büyükşehir Belediye Erzurumspor





Gelenler: Moussa Kone (Frosinone), Sefa Akgün (Trabzonspor), Auremir (Demir Grup Sivasspor), Arsen Khubulov (Anzhi), Leo Schwechlen (Göztepe), Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Gilles Sunu (Angers), Egemen Korkmaz (Medipol Başakşehir), Lennart Thy (Werder Bremen), İbrahim Sehic (Karabağ), Emrah Başsan (Vitoria Setubal), İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs), Ridge Munsy (Grasshoppers-Kiralık)

Gidenler: Mert Nobre (Gençlerbirliği), Burhan Eşer (Osmanlıspor), Erman Bulucu, Metin Yüksel (Altay), Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), Ahmet Altın (Samsunspor), Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Demba Savage (Honka), Halil İbrahim Tuna (Şanlıurfaspor), Bahadır Gülyurt (Sultanbeyli Belediyespor), Youssouf Bangura, Christian Bekamenga, Selim Aydemir





- Çaykur Rizespor





Gelenler: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Aminu Umar ve Musa Çağıran (Osmanlıspor), Armand Traore (Nottingham Forest), Jakub Brabec (Genk), Jaroslaw Jach (Crystal Palace), Oleksandr Gladky (Chornomorets), Farnando Boldrin (Kayserispor), Montasar Talbi (Esperance), Mustafa Saymak (Zwolle), Samir Ujkani (Cremonese)

Gidenler: Leonard Kweuke (Sözleşme fesih), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Recep Niyaz (Denizlispor), Özgür Çek (Kasımpaşa), Ümit Kurt (Boluspor), Maurisco Ramos (El Sailiya), Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Galip Güzel (Adana Demirspor)

Kiralandıkları takımdan dönen: Matic Fink





- Demir Grup Sivasspor





Gelenler: Douglas Pereira (Barcelona-Kiralık), David Braz (Santos-Kiralık), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), İlker Sayan (Sivas Belediyespor), Gabriel Torje (Akhmat Grozny)

Gidenler: Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), John Boye (Metz), Auremir Dos Santos (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Hanri Saivet (Bursaspor), Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), Vitaly Dyakov

- Evkur Yeni Malatyaspor





Gelenler: Danijel Aleksic (Saint Gallen), Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Mitchell Donald (Kızılyıldız), Guilherme Costa Marques (Benevento-Kiralık), Erkan Kaş (Kayserispor), Sulley Muniru (Tondela)

Gidenler: Gilberto Souza (Bahia), Emanuel Dening (Cerro Porteno), Aly Cissokho (Antalyaspor), Azubuike Okechukwu (Pyramids), Sadio Diallo (Hatayspor), Nacer Barazite (El Cezire), Berk Yıldız (Adana Demirspor-Kiralık), Ferhat Canlı (Elaziz Belediyespor-Kiralık)

Kiralandıkları takımdan dönenler: Murat Akça, Ferhat Canlı

Kiralandığı takıma dönenler: Aytaç Kara (Trabzonspor), Matheus Doria (Marsilya)





- Fenerbahçe





Gelenler: Barış Alıcı ve Berke Özer (Altınordu), Ferdi Kadıoğlu (NEC Nijmegen), Andre Ayew (Swensea City-Kiralık), İslam Slimani (Leicester City-Kiralık), Michael Frey (Zürih), Diego Reyes (Porto), Jailson Marques Siqueira (Gremio), Harun Tekin (Bursaspor), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Yassine Benzia (Lille-Kiralık)

Gidenler: Jose Fernandao (El Wahda), Ahmethan Köse (Kırklarelispor-Kiralık), Salih Uçan (Empoli-Kiralık), Giuliano Victor de Paulo (El Nassr), Josef de Souza (El Ahli), Samed Karakoç (Tarsus İdmanyurdu-Kiralık), Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Kiralık sözleşmesi sona eren: Luis Neto (Zenit), Vincent Janssen (Tottenham)





- Galatasaray





Gelenler: Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Henry Onyekuru (Everton-Kiralık), Badou Ndiaye (Stoke City-Kiralık), Muğdat Çelik ve Ömer Bayram (Akhisarspor), Birhan Vatansever (Bandırmaspor)

Gidenler: Bafetimbi Gomis (El Hilal), Lionel Carole (Strasbourg), Luis Cavanda (Standard Liege), Umut Gündoğan (Boluspor), Yasin Öztekin (Göztepe), Koray Günter (Genoa), Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Eray İşcan (Sözleşmesi bitti), Cedric Carrasso (Sözleşmesi bitti), Tolga Ciğerci (Fenerbahçe), Endoğan Adili (Sözleşmesi feshedildi), Hakan Kadir Balta (Futbolu bıraktı)

Kiralandıkları takımdan dönenler: İsmail Çipe (Tuzlaspor)

Kiralandıkları takıma dönenler: Jason Denayer (Manchester City)

Öte yandan geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun Inter'den bonservisi alındı.





- Göztepe





Gelenler: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Lamine Gassama ve Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor), Fausto Grillo (Velez Sarsfield), Deniz Kadah (Antalyaspor), Yasin Öztekin (Galatasaray), Titi (Bursaspor), Samed Ali Kaya (Menemen Belediyespor), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor-Kiralık), Cameron Jerome (Derby County)

Gidenler: Sabri Sarıoğlu (Sözleşmesi bitti), Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep), Leo Schwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Tanju Kayhan (Adana Demirspor), Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Rajko Rotman (Kayserispor), Fethi Özer (Muğlaspor), Emre Can Coşkun (Adanaspor), Salim İyik (Muğlaspor-Kiralık), Demba Ba (Shenhua), Muhammed Enes Durmuş (Gazişehir Gaziantep-Kiralık), Doğanay Kılıç ve Famoussa Kone (Adanaspor-Kiralık)

Kiralandıkları takımdan dönenler: Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor)

Kiralandıkları takıma dönenler: Milos Kosanovic (Standard Liege)

- Kasımpaşa





Gelenler: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), Abdul Rahman Khalili (Gençlerbirliği), Tarkan Serbest (Austria Wien-Kiralık), Josue Sa (Anderlecht-Kiralık), Uğurcan Yazğılı (Bucaspor)

Gidenler: Ahmet Ildiz (Evkur Yeni Malatyaspor), Franck Etoundi (Boluspor)

Kiralandıkları takıma dönenler: Bernard Mensah (Atletico Madrid), Kenneth Omeruo (Chelsea), Jhon Murillo (Tondela)

Öte yandan lacivert-beyazlılar, kiralık olarak oynayan Mısırlı oyuncu Trezeguet'in bonservisini aldı.







- Kayserispor





Gelenler: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Sakıb Aytac (Antalyaspor), Rajko Rotman (Göztepe), Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Bernard Mensah (Atletico Madrid-Kiralık), Tjaronn Chery (Hengfeng-Kiralık)

Gidenler: Ryan Mendes (Sharjah), Dejan Meleg (Kızılyıldız), Erkan Kaş ( Evkur Yeni Malatyaspor), Güray Vural (Akhisarspor), Gonzalo Espinoza (Chile), Erdal Öztürk (Adana Demirspor-Kiralık), Canberk Aydın (Gençlerbirliği), Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor-Kiralık)

Kiralık sözleşmesi sona eren: Stephane Badji (Bursaspor), William Amorim (FCSB), Nikola Stojiljkovic (Braga)





- Medipol Başakşehir





Gelenler: Milos Jojic (Köln), Soner Aydoğdu (Akhisarspor), Karim Hafez (Wadi Degla-Kiralık)

Gidenler: Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Batdal (Fatih Karagümrük), Tunay Torun ve Aurelien Chedjou (Bursaspor-Kiralık), Atabey Çiçek (Ümraniyespor-Kiralık), Cheikhou Dieng (Wacker-Kiralık), Mevlüt Erdinç (Antalyaspor-Kiralık)

Öte yandan geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Riad Bajic, Udinese'den 1 yıl daha kiralandı. Ayrıca turuncu-lacivertliler, Melbourne City'den kadrosuna kattığı Yaren Sözer'i de Erokspor'a kiralık olarak gönderdi.





- MKE Ankaragücü





Gelenler: Johannes Hopf (Gençlerbirliği), Brice Djadje (Watford), Thomas Heurtaux (Udinese), Thibault Moulin (PAOK-Kiralık), Alessio Cerci (Verona), Yalçın Ayhan ve Tiago Pinto (Osmanlıspor), Bakary Kone (Malaga), Ricardo Faty (Bursaspor), Youness Mokhtar (Zwolle), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Mustafa El Kabir (Antalyaspor), Erdem Şen (Maritimo), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor-Kiralık)

Gidenler: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gençer Cansev (Altay), Ferhat Kiraz (Eskişehirspor), Abdülkadir Kayalı (Giresunspor), Enes Kubat (Altınordu), Tonia Tisdell ve Marc Kibong (Denizlispor), Ahmet Can Arık (Nevşehirspor-Kiralık), Arif Morkaya (İstanbulspor)

Öte yandan, Manisaspor'dan alınan Alper Önal, Fethiyespor'a kiralandı.





- Trabzonspor





Gelenler: Zeki Yavru (Gençlerbirliği), Vahid Amiri (Persepolis), Anthony Nwakaeme (Hapoel Beer-Sheva), Seyedmajid Hosseini (İstiklal), Zargo Toure (Lorient), Calep Ekuban (Leeds United-Kiralık)

Gidenler: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Matus Bero (Vitesse), Fabian Castillo (Tijuana), Aytaç Kara (Bursaspor), Yüksel Şişman (Sözleşme fesih), Ramil Sheidaev (Samara), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Dame Ndoye (Kopenhag)

Kiralıktan dönenler: Luis Ibanez, Abdülkadir Parmak, Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar

Kiralandıkları takıma dönenler: Tomas Hubocan (Marsilya)