Transfer yasağı kaldırılan Eskişehirspor üst sıraları hedefliyor





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, öncelikle ligde bulundukları yerden kurtulmayı hedeflediklerini söyledi.

Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu sürecin ardından transfer yasağını kaldırarak Eskişehirspor'u ve taraftarı mutlu ettiklerini belirtti.

Yasağın kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çapa, "Anadolu efsanesi" Eskişehirspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini vurguladı.

Teknik direktör Çapa, şöyle konuştu:

"Transfer tahtasını açtık ancak transfer için gelecek aylar çok zor görünüyor. Transfer tahtasını açmak için belirlediğimiz bütçenin çok fazla üstüne çıktık. Genç futbolcularımız bizim göz nurumuz. Onları asla göz ardı etmeyeceğiz. Onları Türk futboluna ve Eskişehirspor'a kazandırmaya çalışacağız. Borcumuz olan oyunculardan kimleri değerlendireceğimize bakacağız. 'Dışarıdan oyuncu getirebilir miyiz' diye bakacağız. Hayalci değil, gerçekçi olacağız. Elimizdeki ya da cebimizdekiyle neler yapabileceğimize bakacağız. Boluspor'dan Berkay Dabanlı bizimle birlikte olacak. Bundan sonraki süreçte bize faydalı olacaktır. İlk hedefimiz ligde bulunduğumuz yerden kurtulmaktır. Bu sezon ligde kalalım. Yeniden yapılanıp, kulübün borcunu mümkün olduğunca azaltmak istiyoruz."

Çapa, Eskişehirspor için özlenen tablonun 2 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği maçıyla yaşanacağını sözlerine ekledi.