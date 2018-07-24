Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

KRANJSKA GORA (AA) - İlk olarak 1 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kentinde kampa girerek 13 Temmuz'a kadar burada çalışan bordo-mavililer, 14-24 Temmuz tarihlerinde de Kranjska Gora, kasabasında hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 24 günlük yurt dışı kampında sadece 1 gün izin yaparken bu süreçte 32 antrenmanla yeni sezona hazırlandı, 4 de hazırlık karşılaşması oynadı.

Hazırlık maçları

Trabzonspor, yurt dışı kampında ilk olarak Slovenya ekibi Triglav Kranj ile karşılaşırken, Hugo Rodallega ve Luis Ibanez'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, kamptaki ikinci maçında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımı ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, Ramil Sheidaev'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Kamptaki üçüncü maçını Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile oynayan bordo-mavililer, Rodallega'nın gol attığı maçta rakibine 4-1 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.

Karadeniz ekibi, son hazırlık maçında Katar'ın El Duhail takımı ile 1-1 berabere kalırken gol forvet oyuncusu Rodallega'dan geldi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

En golcü Rodallega

Trabzonspor'da hazırlık maçlarının en golcü ismi Rodallega oldu.

Bordo-mavililerde Kolombiyalı forvet 3 gol atarken, Ibanez ve Sheidaev 1'er gol kaydetti. Karadeniz ekibi, 4 hazırlık maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde de 5 gol gördü.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı moralleri bozdu

Trabzonspor'da kamp döneminde Burak Yılmaz'ın sakatlığı moralleri bozdu.

Geçen sezonun bitimine 2 hafta kala sağ kasığından ameliyat edilip tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncunun yakasını sakatlık bırakmadı.

Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu, 15 Temmuz'da sol kasık sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak döndüğü İstanbul'da ameliyat oldu.

Fabian Castillo, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa gibi oyuncular da sakatlıklar yaşayarak bir süre takımla antrenmanlara katılamadı.

Yeni transfer katılmadı

Trabzonspor, 24 günlük kamp döneminde yeni transfere kavuşamadı.

Kampın son bölümlerinde İranlı Vahid Amiri'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, vize işlemleri ve kampında sonuna gelinmesi nedeniyle bu oyuncuyu Slovenya'ya getirmedi. İranlı sol kanat oyuncusu pilot takım 1461 Trabzon ile çalışmalara başladı.