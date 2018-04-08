Trabzonspor'un genel kurulunda oy verme işlemi başladı



TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün 73. genel kurulunda oy verme işlemine geçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla oy kullanma işlemi saat 11.45'te başladı.

Genel kurulda 7 bin 578 üye, 16 sandıkta oy kullanacak. Saat 17.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.

Başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarışıyor.

Bordo-mavililerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.

Başkan adaylarının listeleri

Trabzonspor'da seçime giren 2 başkan adayının 14 asil, 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Ağaoğlu:

Asil üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Yalçın Orhon.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal.

Metin Kaya:

Asil üyeler: Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya, Gökhan Bahadır.

Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhammet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz, Ali Osman Aydın.

Muhabir: Selçuk Kılıç