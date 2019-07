Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da meşalelerle kutlandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 52. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Haliç'teki Sütlüce Parkı'nda düzenlediği "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliğine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, forvet transferine ilişkin, "Trabzonspor'un bütçesine uygun ve gerçekten hizmet edecek birisini arıyoruz. Yoksa Trabzonspor'un parasını alıp, gidecek, nam olsun diye, kariyeri bitmiş bir oyuncuyu transfer etmeyiz. Obi Mikel transferini son derece gizli yürüttük ancak son anda bir İngiliz menajerlik şirketi araya girdi ve 200 bin avro daha pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u yakarak Trabzon'a doğru gidiyoruz."

Organizasyonu değerlendiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'u yakarak Trabzon'a doğru gidiyoruz. Her sene yapılan bir etkinlik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim geleneksel meşale organizasyonumuz. Şimdi Haliç'i kırmızıya boyayacağız. Taraftarla bütünleşmenin en güzel mesajını veriyoruz. Taraftarımızla birlikte olduğumuz zaman çok güzel, şirin ve tehlikeli oluyoruz. Bu da yanlış anlaşılmasın. Rakiplere güç gösterisi olarak algılansın. Bu daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Trabzonspor, Türkiye'nin her yerinde değil, dünyanın her yerinde taraftarı olan tek kent taraftarı. Napoli de kent takımı. Türkiye'de Napoli taraftarı bulamazsınız ancak Napoli'de Trabzonspor taraftarı bulursunuz. Bu büyük takımın taraftarı her şeyin en güzeline layık. Ben burada başkanlık falan yapmıyorum. Bazıları 'Biri bu adama başkan olduğunu hatırlatsın diyor.' Ben onlara şöyle diyorum, 'Başkan olduğunu iddia eden yok, ben bu takımın hizmetkarıyım.' Süremi dolduracağım ve süremi doldururken hizmet etmeye çalışacağım."

"Yusuf bizim en değerlimiz"

Futbolcuları Yusuf Yazıcı için son bir haftada teklif almadıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Yusuf için gelecek hafta teklif geleceğini söylüyorlar. Orada da tavrımız çok açık net. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen kendi en değerlisini de verecek. Artık onu en değerlisi para mıdır, bilmiyorum. Özellikle Yusuf kalitesinde bir oyuncuyu Türkiye'den almak, o kadar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, tüm kulüplerin şampiyonluk mücadelesi vereceğini kaydederek, "Kimin şansı yaver gidip, iyi performans sergilerse, kim daha az malum yan etkilerden etkilenirse sezonu şampiyon tamamlayacak. O sene bu sene mi? Bizden böyle bir söylem çıkması mümkün değil. Biz şampiyon olacağız diğer rakiplerimiz ne yapacak? O sene her sene. Trabzonspor her sene zirveye oynar. Bundan sonra da performansını artırarak devam edecek. Tabii ki geçen senenin üzerine koyacağız. Bu takım pas futbolunu Avrupa'da sergileyen ilk 10 takım içerisinde. Giren gençlerimizi görüyorsunuz. Trabzonspor'u layık olduğu yere getirip, taraftarın gururu olmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu."Dünyanın hiçbir yerinde böyle transfer yapılmaz"

Görüştükleri oyuncuların basına yansımasından yakınan Ağaoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle transfer yapılmaz. O haberi önce sen verip, sonra yaydığın zaman o transferin düşmesine hizmet ediyorsun. Transfer böyle yapılmaz. Yapacağım transferi de bittiği zaman herkes öğrenir. Yok o geliyor, yok bu geliyor. 32 tane forvet transfer ettik biz. Hangisi nerede? Niye gelmediler? Yapmış olduğumuz transferin 48 saat önceden duyulmasının bedelini 200 bin avro ödeyerek verdik. Bu şekilde transfer yapılmaz." şeklinde görüş belirtti.

"Sosa'nın Avusturya'da menajeriyle görüştük"

Ağaoğlu, Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmak için görüştüklerini belirterek, "Sosa'nın Avusturya'da menajeriyle görüştük. Başka oyuncularımızla da görüşüyoruz. Novak'ın menajeriyle de görüşmeye başladık. Mümkün olduğunca kadromuzu korumayı düşünüyoruz." yorumunda bulundu.

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Sütlüce Parkı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce bordo-mavili taraftar bir araya geldi.

Sanatçıların konserleri ve yöresel oyunlara sahne olan organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Etkinliğin son bölümünde çok sayıda Trabzonspor taraftarı meşaleler yakarak bordo-mavili kulübün 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Muhabir: Sezer Yavuz