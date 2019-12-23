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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 23.12.2019, 16:23
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Lille'nin geçen hafta sonunda Monaco ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çapraz bağları kopan milli futbolcunun, Berlin'de Trabzonspor Kulübü eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilmesinin planlandığı öğrenildi.
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