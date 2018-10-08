Trabzonspor'dan son 5 sezonun en iyi başlangıcı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ilk 8 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Bordo-mavililer, ilk 8 haftada topladığı 13 puanla son 5 sezonun en iyi dönemini yaşayarak, zirve yolunda taraftarını umutlandırdı.

Karadeniz ekibi, ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puana ulaşıp, 8. hafta sonunda 5. sıraya kadar yükseldi.

Kötü sıralama kabusu sona erdi

Ligde 5. durumda bulunan Trabzonspor, 8. haftalar itibarıyla geride kalan 4 sezonda, sıralamada 10.'luktan iyi performans gösteremeyerek, zirve yarışından uzaklaşmıştı.

Bordo-mavililer, 8. haftalar sonunda, 2017-2018 sezonunda 9 puanla 11., 2016-2017 sezonununda 10 puanla 10., 2015-2016 sezonunda 10 puanla 11. ve 2014-2015 sezonunda ise 9 puanla 12. sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda ise 14 puanla 5. sırada kendisine yer bulmuştu.

En golcü dönemlerinden biri

Geriden kalan 8 haftalık bölümde 17 kez rakip fileleri havalandıran ve Kasımpaşa ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri olan Trabzonspor, geçen yılla birlikte son 8 sezonun en skorer performansını tekrarladı

Sekizinci haftalar sonunda geçen sezon da aynı sayıda gol kaydeden bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 4, 2015-2016 ve 2014-2015 sezonlarında 10, 2013-2014 sezonunda 6, 2012-2013 sezonunda 7, 2011-2012 sezonunda ise 13 kez skor üretmişti.

Bordo-mavililer, en son 2010-2011 sezonunun ilk 8 haftasında 20 gol atarak en iyi performansını sergilemişti.



