Trabzonspor'dan evinde farklı galibiyet

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor - Atiker Konyaspor karşılaşması Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

22. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali Şahiner'in pasıyla savunmanın arkasında buluştuğu top ile ceza alanına giren Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Traore'nin sol taraftan uzun pasında, savunmanın arkasında Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Hüseyin Türkmen, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

25. dakikada korner atışından gelen ve savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Skubic'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

35. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen'in kaleye gönderdiği top Serkan Kırıntılı'da kaldı.

45. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayı yakınında rakibinden sıyrılan Rodallega'nın sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak'ın gelişine sert şutunda, çizgi önünde savunma topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı üzerine sert gelen topu yumruklayarak kornere çeldi.

58. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

74. dakikada topla kaleye doğru ilerleyen Abdülkadir Ömür, ceza alanı içinde Ferhat Öztorun ve Ali Turan'ın arasında kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da pozisyonu izleyen Kalkavan, kararını değiştirmedi.

76. dakikada Rodallega, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın ters tarafından sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0.

78. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Abdülkadir Ömür'ün yerden pasında, altıpas içinde Ekuban, meşin yuvarlağı dokunarak filelerle buluşturdu: 2-0.

89. dakikada kendi yarı alanından çıkmak isteyen konuk takımda Hadziahmetovic'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Onazi, yerden bir vuruşla topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, galibiyet serisi hasretini sonlandırdı

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftasında ise Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden ancak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon art arda 3 maç kazanma şansını kullanamayan bordo-mavililer, ikinci kez yakaladığı fırsatı değerlendirdi.

Karadeniz ekibi, ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, Atiker Konyaspor'u da 3-0 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi başardı.

En son geçen sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 5 maç art arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçını kazanarak ligde 33 hafta aradan sonra 3 maç üst üste kazanma serisi yakaladı.

Trabzonspor, böylece puanını 25'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü.