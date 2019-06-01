Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı

Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.
Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.