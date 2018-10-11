Trabzonspor'da santrforlar sezona iyi başladı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un santrforları, toplam gol sayısında geçen sezonki başarıyı yakaladı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ve bu sezon ilk 8 haftada 17 gol kaydederken, santrforlar iki dönemde de rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Geçen sezon ilk 8 haftada Burak Yılmaz 7, Hugo Rodallega 3 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Rodallega 5, Burak Yılmaz 4, Caleb Ekuban ise 1 gol attı.

Geçen sezonki goller

Geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk 8 haftada 7 golle takımına en fazla katkıyı sağlayan isim oldu.

İlk 8 haftada 557 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe karşılaşmasında da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise ilk 8 haftalık dönemde birinde 90 dakika olmak üzere 6 lig maçında 157 dakika sahada kaldı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er kez ağları sarstı.

Bu kez Rodallega fazla attı

Trabzonspor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın sakatlığında daha fazla forma şansı bulan Hugo Rodallega, ilk 8 haftada en skorer oyuncu oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayan, 513 dakika sahada kalan ve sezonu 5 golle tamamlayan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon ilk 8 haftada aynı sayıya ulaştı.

Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 7'si ilk 11'de olmak üzere 8 maçta 623 dakika görev yapan Rodallega, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 1 gol kaydetti.

Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk 8 haftada 296 dakika oynadı, 4 gol attı. Milli futbolcu, Göztepe ve Akhisarspor maçlarında 1'er, Kasımpaşa karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da yeni transfer Caleb Ekuban da az süre almasına karşın 1 gollük katkı yaptı. Gana asıllı İtalyan forvet, 3 maçta sadece 24 dakika forma giyerken, Galatasaray karşılaşmasında 1 gol attı.

Kötü dönemler geride kaldı

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı.

Bordo-mavililerde Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı.

Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.