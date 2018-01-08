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Trabzonspor'da N'Doye de antrenmana katıldı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'un idmanına, sakatlığı geçen N'Doye de katıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:34
Trabzonspor'da N'Doye de antrenmana katıldı
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ANTALYA (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen Dame N'Doye de katıldı.

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, idmanın bitmesine kısa bir süre kala sol dizinde hissettiği ağrı nedeniyle Rıza Çalımbay'dan izin alarak takımdan önce soyunma odasına gitti.

Genç oyuncu Abdullah Kasap kampa katıldı

Bordo-mavili takımın antrenmanında altyapıdan kadroya dahil edilen Abdullah Kasap da yer aldı.

Savunmada görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, idmanda hırsıyla dikkati çekti.

Antrenmanı, kulüp başkanı Muharrem Usta ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Hilmi Sever

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