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Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Spor 16.11.2019, 20:10
TRABZON (AA) - Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya da izledi.
Bordo-mavililer, 23 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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