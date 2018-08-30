Trabzonspor'da 'Kombinen Kulübüne Emanet' kampanyası

TRABZON (AA) - Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kombinen Kulübüne Emanet" uygulamasının, Galatasaray derbisine özel olarak taraftarın hizmetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, kombine sahibi olup Galatasaray derbisine gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri vurgulanarak, şöyle denildi:

"Passolig internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek bu işlem sayesinde yurt içi ve yurt dışından taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için bilet kapasitesi de arttırılmış olacaktır. Kombinesi olup önümüzdeki karşılaşmada tribünde yer alamayacak tüm taraftarlarımızı 'Kombinen Kulübüne Emanet' kampanyasına davet ediyoruz. Bu kampanyayla kulübüne ekonomik destek sağlayacak taraftarlarımız aynı zamanda tribünlerde boşluk oluşmasını da engelleyerek Medical Park Stadyumu'nda muhteşem bir atmosfer yakalamamızı sağlayacaktır."

Öte yandan açıklamada, kampanyaya katılmak isteyen taraftarların işlemlerini https://www.passo.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra kombinelerim bölümünde yer alan "Kombine Kulübe Devir" butonuna tıklayarak yapabilecekleri de kaydedildi.

Muhabir: Meltem Yılmaz



