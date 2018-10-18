Trabzonspor'da divan genel kurulu 26 Ekim'de

TRABZON (AA) - Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, divan genel kurulu toplantısının, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48. maddesine dayanarak yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurul gündem maddeleri şöyle sıralandı:

"Yoklama ve açılış, tüzüğün 48. maddesine istinaden genel kurul divan başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, divan başkanlık kurulu faaliyet raporunun sunumu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı'nın konuşması, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından faaliyet raporunun okunması, denetleme kurulu tarafından denetleme raporunun okunması, divan kurulu üyelerinin görüş ve önerileri."

Öte yandan açıklamada, 43. olağan divan genel kurul toplantısının, daha önce 27 Ekim Cumartesi günü olarak ilan edildiği anımsatılarak, Trabzonspor'un aynı gün deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma nedeniyle yönetim kurulunun takdiri ve divan başkanlık kurulunun onayıyla 26 Ekim Cuma gününe alındığı kaydedildi.

Muhabir: Meltem Yılmaz



