'Trabzonspor'da devam edeceğim'

VILLACH (AA) - Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Avusturya'nın Villach kentinde Katar'ın El Duhail takımı ile oynadıkları ve 1-1 biten maçın ardından yaptığı açıklamada, kamp dönemini iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Sosa, "Bireysel olarak baktığım zaman ben kampın başlangıcında ufak bir sakatlık yaşadım ve bu biraz beni etkiledi. Ama grup olarak hepimiz çok iyi çalıştık, hepimizin çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü buradaki asıl amacımız yorgunluğa alışmak. Bu süreçten de geçiyoruz. Çok da iyi işler çıkardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Sosa, kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Başkanımızla yaptığımız konuşmada kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Ben de kendisine bunları anlatma fırsatı buldum. Haberleri takip ediyordum ancak son zamanlarda bunu bıraktım. Çünkü hakkımda çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bana gelen bir şey yok, benim Trabzonspor'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim."

"Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz"

Kendi performansını tek başına değerlendirmesinin doğru olmayacağının altını çizen Sosa, "Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu benim için daha önemli çünkü geçen sezon bitti. Önümüzde yeni bir sezon var. Hepimiz için zor bir sezon olacak. Yeni fikirlerle beraber buraya gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosa, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın mesajlarının net olduğunu ve çok uyumlu bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hocanın farklı yönleri ve farklı fikirleri var. Biz hocaların hep iyi yönlerini öğrenmeye çalışıyoruz, onların bize anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Benim burada olmayan hocalar hakkında kötü yorum yapmam doğru olmaz. Ancak yeni hocamız kendisini bize gayet net açıklıyor, onunla gayet iyi çalışıyoruz, çok da mutluyuz. Bizim geçen yıldan devam eden çok sayıda oyuncumuz var, bu da performansımıza yansıyacaktır çünkü birbirini tanıyan grup. Bu da daha iyi oynamamıza ve daha iyi işler çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Biz hocamızın fikirlerine ve hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalışıyoruz."

Muhabir: Selçuk Kılıç