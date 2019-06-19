Trabzonspor'da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü

TRABZONSPOR (AA) - Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.
Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.
Trabzonspor, iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğünü açıkladı.
TRABZONSPOR (AA) - Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.
Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.