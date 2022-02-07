Trabzonspor'un Yeni Transferi Emrehan Gedikli Kimdir?

Emrehan Gedikli sağlık kontrolünden geçti

Yeni transferimiz Emrehan Gedikli Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.

Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli'nin, Kulübümüzetransferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, BayerLeverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 800.000.-EURödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu EmrehanGedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TLgaranti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TLgaranti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TLgaranti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TLgaranti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TLgaranti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olansözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllıkücretin %10'u ödenecektir.

Emrehan Gedikli Kimdir?

Emrehan Gedikli, 25 Nisan 2003'te Almanya'nın Oberhausen şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola 1.FC Mülheim Styrum'da başlayan ve mevki forvet olan Gedikli, 2010 yılında ülkenin köklü ekiplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısına transfer olmuştur.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Almanya Milli Takımı'ndan davet almıştır. U15'te 2 maça çıkan Emrehan, U16'da 5 maçta 3 gol, U17'de 8 maçta 6 gol, U18'de 1 maç, U19'da ise 4 maçta 1 gol atmıştır.

Temmuz 2020'de Leverkusen'de profesyonel olan 18'lik forvet, Bundesliga'da 1, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta şans bulmuştur. Forvetin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Emirhan Gedikli, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliği ile ön plana çıkmaktadır.