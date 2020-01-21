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Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Spor 21.01.2020, 15:56
"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir."