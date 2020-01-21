Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir."