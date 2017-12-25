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Trabzonspor sonradan açıldı

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan Trabzonspor, son 8 haftada 20 puan elde ederek zirve yarışında umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
Trabzonspor sonradan açıldı
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TRABZON (AA) - Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, son haftalarda topladığı puanlarla zirve yolunda umutlanarak iddiasını ikinci yarıya taşıdı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde lige beklediği başlangıcı yapamayarak Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlarla zirve yarışı içinde yer aldı.

İnişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavililer, ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Bordo-mavililer, son 8 haftada ise büyük çıkış göstererek 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan ile zirve yarışına tutundu.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.

Son 7 sezonun en iyisi

Trabzonspor, son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdi.

En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.

Yanal ve Çalımbay'ın grafiği

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 11. sırada kendine yer bulabildi.

Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde ise 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 20 puanla ligde 7. sıraya yükselirken zirve ile puan farkını da azalttı.

Yanal ile 1.12 puan ortalamasında kalan Karadeniz ekibi, Çalımbay yönetiminde ise 2.2 puan ortalamasına ulaştı.

65 gündür ligde yenilgisi yok

Trabzonspor, ligde 65 gündür yenilgi yüzü görmedi.

En son ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarına boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi.

Böylelikle Trabzonspor, söz konusu 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Alanya ve Akhisar yenilgileri

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında şok yenilgiler yaşadı.

Karadeniz ekibi, ligin 6. haftasında sahasında 3-0 önde götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 ve 8. haftasında da Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1'lik skorlarla yenilerek önemli puan kayıplar kaybetti.

Sahasında 18 puan

Trabzonspor, ligin ilk yarısında sahasındaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 29 puanın 18'ini topladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puanı hanesine yazdırdı.

Muhabir: Selçuk Kılıç

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