Trabzonspor sahasında berabere kaldı

TRABZON(AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1

55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor sahasında 2 puan kaybetti

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.

Yenilmezlik serisi sürdü

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdü.

En son geçen sezonun 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Gençlerbirliği ilk puanını aldı

Ligin yeni takımı Gençlerbirliği ilk puanını Trabzonspor deplasmanında kazandı

Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikten sonra, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını elde etti.

Novak'ın anlamlı gol sevinci

Trabzonspor'da ilk golü atan Filip Novak'ın, gol sevincinde hafta içerisinde sakatlık yaşayan Caleb Ekuban, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı unutulmadı.

Yedek kulübesinden bu futbolcuların adlarının yazılı olduğu formayı golün ardından alan Uğurcan Çakır, formayı Novak'a verdi. Çekyalı oyuncu da formayı takım arkadaşlarıyla açarak gol sevinci yaşadı.

Sturridge ilk kez

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Sturridge, 70. dakikada Donis Avdijaj'ın yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk maçına çıktı.

Genç oyuncu Fıratcan Üzüm de 86. dakikada Abdulkadir Parmak'ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasını giyen bir diğer oyuncu oldu.