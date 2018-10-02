Trabzonspor potada ligden çekildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, günlerdir herkesin beklediği, tahmin ettiği açıklamayı, paylaşmaktan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Ne yazık ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekonomik sorunlara dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

"Yılların birikimiyle oluşan ağır maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık. Sponsor bulabilmek adına çalmadık kapı bırakmamamıza rağmen, kulübümüzün sorunlarını çözmeye yetecek kaynağı bir türlü oluşturamadık. Açıkçası, bu açıklamayı yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayışlarımızın sürmesiydi. Ancak tüm girişimlerimiz ve görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanmıştır."

Kurulduğu günden bu yana kulübe hizmet eden herkese teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayısı yüzlere varan bir grup insan, gecesini gündüzüne katarak bordo-mavili renklerin, parke salonlarda layık olduğu şekilde temsil edilmesi için çalıştı ve çabaladı. Bu çabaların sonucunda unutulmaz finaller oynadık, coşku dolu galibiyetler elde ettik. Üzüldüğümüz, kızdığımız, hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar da oldu, ama omuz omuza pes etmeden Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin bir parçası olarak tutmayı hep başardık. Sahada bükülmeyen bileğimizi ne yazık ki ekonomik sorunlar 'şimdilik' büktü. Ancak hala 'pes' demedik. Altyapı seviyesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederek, Trabzonlu gençlerin basketbol sevdasına ev sahipliği yapma görevimizi sürdüreceğiz. Şartlar düzeldiğinde, bu kenti gururlandıran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak.

Yaşanan sıkıntılı süreçte bize desteklerini her daim gösteren Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Basketbol Federasyonu üst yöneticisi Ömer Onan’a tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ligden çekilme kararını alırken, öncelikle kulüp emekçilerimiz olmak üzere, basketbol ailesine olan maddi yükümlülüklerimizi de, ekonomik koşullarımız elverdiği ölçüde yerine getirmeye çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Tekrar görüşmek üzere."

Muhabir: Selçuk Kılıç



