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Trabzonspor kupada kazandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Spor 16.01.2020, 22:49
Trabzonspor kupada kazandı
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TRABZON (AA) - 22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu: 1-0.

80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 2-0.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.







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