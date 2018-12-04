Trabzonspor kupada berabere kaldı

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.

"İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Sivas Belediyespor maçında, takımda daha az süre alan oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan iyi bir hazırlık oldu." diye konuştu.

Rakiplerine bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Karaman, bu maçı geride bırakıp Atiker Konyaspor ile Trabzon'da oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.

Yılmaz Dağ: Çok güzel bir oyun sergiledik

Sivas Belediyespor Antrenörü Yılmaz Dağ ise kupaya kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını aktardı.

Trabzonspor'un Türkiye'nin güzide takımlarından biri olduğunu ve onlara karşı oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız, Trabzonspor'a karşı oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir oyun sergiledik. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Canları sağ olsun. İyi futbol oynayıp güzel goller atmamıza rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık."

Maçtan dakikalar

9. dakikada Sivas Belediyespor öne geçti. Alpay Koçaklı'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

45+1. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Ibanez'in soldan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Hosseini'nin altıpas önünden uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanında topu kontrol eden Abdulkadir Parmak, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

49. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Batuhan Artarslan topu kafayla indirdi. Sivas Belediyespor'dan Murat Cömert'in ters vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Güray Gazioğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Aykut Emre Yakut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın üzerinden ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Muhabir: Halife Yalçınkaya