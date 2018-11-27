Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu: İnanç galibiyeti getirdi

TRABZON - Selçuk Kılıç (AA) - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında inancın, mücadele hırsının galibiyeti getirdiğini söyledi.

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Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi bir kadrosunun bulunduğunu belirterek, "Biz, ligde şu ana kadar puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi futbol oynayarak kaybettik. Oynadığımız futbol bize Fenerbahçe maçı öncesi de umut vermişti. Hak ederek, normal bir galibiyet aldık." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından çok ciddi ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Maça çok ciddi hazırlandık. Biz zaten iyi oynayan bir takımdık. Kulüp içinde de önemli dokunuşlar yaptık. Abdülkadir, Yusuf gibi oyuncularımızın yeteneği daha ön plana çıktı. Tüm oyuncularımızın kazanma isteği, mücadele hırsı üst düzeydi. 8 yıldır kazanamamak takım içinde bir baskı oluşturmadı. Her maçın kendi içinde farklılığı var demiştik. Taraftar, teknik kadro, yönetim, oyuncular hep birlikte inanç vardı. Bu inanç galibiyeti getirdi. " diye konuştu.

"Trabzon, futbolcu tarlası, bunu iyi işlemek gerek"

Trabzon'un altyapısının önemli olduğunu dile getiren Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon, bir futbolcu tarlası. Bu tarlayı güzel işlememiz gerekiyor. Yusuf ve Abdülkadir zaten genç yaşta kendilerini ispat ettiler. Uğurcan ve Hüseyin de kendilerine gelen şansı iyi kullandı. Altyapıdan daha çok gelecek Yusuflar, Abdülkadirler var. Burada camiamız, taraftarlarımız, sabır göstersin. Sabrın, desteğin sonunda kaliteli oyuncular gelecektir. Bizim geleceğimiz, bu genç oyuncularda. Biz yönetim olarak pilot takımımızla, altyapımızla bu uğraşı vereceğiz. Taraftarımız da sabır gösterecek, teknik heyet de onlarda ısrarcı olacak. Bunun sonunda Trabzon eski başarılı günlerindeki gibi 11'deki Trabzonlu oyuncuların sayısını arttırarak kendi ürettiği oyunculardan da büyük katkı sağlayacak."

"Bu takımın ligde yenemeyeceği ekip yok"

Sağıroğlu, 2010-2011 sezonun ardından 8 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı sezon içerisinde yenme başarısı göstermelerini de değerlendirdi.

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, "Galatasaray karşısında 4-0 kazandık, Fenerbahçe karşısında da üstün bir oyunla galip geldik. Bu takımın ligde yenemeyeceği ekip yok. İnşallah, Beşiktaş'ı da mağlup ederek ilk yarıdaki büyük maçları galibiyetle tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Artık önlerinde oynayacakları Kayserispor maçını düşünmeye başladıklarını kaydeden Sağıroğlu, "Amacımız Fenerbahçe maçında yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek. Her maç 3 puan. Kayserispor karşısında da yakaladığımız bu ivmenin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sağıroğlu, olağan genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesinin de perşembe günü divana sunulacağını sözlerine ekledi.