Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Takımdaki değişiklikleri iyi analiz etmemiz lazım

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de aldıkları başarılı sonuçlarla ilgili olarak, takımda bir şeylerin değiştiğini söyledi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, oyunu 4. sandıkta kullandı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni tüzüğünde yer alan, bütçenin yüzde 10'dan fazla aşılamaması maddesini ısrarla koydurttuğunu ifade ederek, "Onu ısrarla ben koydurttum. Hatta yüzde 10 fazlaydı. Bütçenin aşılmaması konusunda ben ısrarcıydım ama mali genel kurula gitmeden, yüzde 10'u oranında harcama yapabilme hakkı koyuldu. Dolayısıyla benim ısrarcı olduğum bir konuydu. Bu bizde baskı oluşturmaz." diye konuştu.

Trabzonspor gibi bir takımın üst üste iki maç kazanmasının mucize olmaması gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Burada kazanılan maçtan ziyade, takımdaki arkadaşlığa, takımın sahiplenilmesine ve ortaya konulan mücadeleye bakılması lazım. Maça 90+6. dakikada giren bir oyuncu, 90+8'de gol atıp hocasına sarılıyorsa, olaya bu yönden bakmalıyız. Salı günü annesi vefat eden, cuma günü ısrarla, 'Geleceğim.' diyerek kadroya dahil olan genç bir oyuncumuzun, 75'te oyuna girip, 82'de gol atması ve bunu arkadaşlarıyla paylaşması, bana kalırsa en fazla üzerinde durmamız gereken konu. Takımda bir şeyler değişti. O değişiklikleri iyi analiz etmemiz lazım. Sonucu, skoru bırakın. Tamir edilmesi gereken şeyler vardı. Onlar yoluna girmeye başladı. Kaptanın (Jose Sosa) takımı, arkadaşlarını, kulübü sahiplenmesi ve çok ciddi bir sorumluluğu üzerine alması, aslında üzerinde durmamız gereken şeyler."

"Camia olarak bir aileyiz"

Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının bir aile olduğunu dile getirdi.

Hafta içi oyuncuları Caleb Ekuban'ın annesini kaybettiğini hatırlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Kayseri'ye yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla birlikte özellikle onu da düşünerek gittik. Çok genç bir arkadaşımız ve annesini kaybetti. Çok duygu yüklü bir durumdaydı. O durumda golü atması... Bunlar çok duygusal konular. Biz bir aileyiz. Sadece futbolcusuyla, başkanıyla, yöneticisiyle değil, camia olarak bir aileyiz. Bunları oyuncularımıza hissettirmemiz lazım. Hissettirdiğimize de inanıyorum. Takımda güzel bir hava vardı." şeklinde konuştu.

"Üst üste 5-10 maç kazanması lazım"

Genel kurulun ilk gününe katıldıktan sonra, akşam da yönetim kuruluyla Kayseri'ye maça giden Ahmet Ağaoğlu, yoğun tempolarına esprili bir yaklaşımda bulundu.

"Ünal hoca bizi iyi çalıştırıyor. Eksik olmasın. Dayanıklılık antrenmanlarını iyi yaptırıyor. Kondisyonumuz hala fena değil. Gidiyoruz, geliyoruz." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri'de oyuncularınızı yalnız bırakamazsınız. Ganalı 20 yaşındaki profesyonel bir oyuncunuz, 'Ben cuma günü geleceğim. Lütfen beni kadroya alın.' diyorsa, bizim orada olmamamız herhalde yapılabilecek ayıpların, yanlışların en büyüğüdür. Bu havayı herkesin hissetmesi lazım. Burada kongre vardı, yorgunduk. Şartlarımızı zorlarız. Gidemeyebilirdik de. Hava muhalefeti vardı. Uçak ikinci üçüncü denemede indi. Şartları zorlarsınız, gidemezsiniz, sıkıntı yok. Orada olmanız lazım. Oyuncu seremonide kafasını kaldırdığında, sizi görmeli. Maçlar ancak bu şekilde kazanılır. Trabzonspor üst üste iki maç kazandı, iş mi? Trabzonspor'un üst üste 5-10 maç kazanması lazım. Oraya doğru gidiyoruz."

"Futbolcu madeni üzerinde oturuyoruz"

Ağaoğlu, devre arasında altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan kadroya bazı oyuncuların dahil olacağını aktardı.

Göreve geldiklerinde 35 milyon avro maliyeti bulunan bir kadroları olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "Biz kadro maliyetini 25 milyon avro seviyesine çektik. Bunun, Trabzonspor gibi geliri sınırlı bir kulüp için taş çatlasın 17 milyon avro civarında olması lazım. Biz burada futbolcu madeninin üzerinde oturuyoruz. Dün de maçta altyapıdan gelen 4 oyuncumuz vardı. Daha sonra Batuhan Artarslan oyuna girdi. Devre arasında altyapıdan veya 1461 Trabzon'dan bu kadroya dahil olacak oyuncularımız var. Bunları biz efektif kullanmaya başladığımız zaman, Trabzonspor futbolcu satışında para kazanan bir kulüp haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu alarak para harcayan, har vurup harman savuran bir kulüp görüntüsünden çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Kendi yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra Ekuban gibi, Amiri gibi genç yaşta futbolcu toplayabiliriz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de oyuncu alabiliriz. Bunları yetiştirip, parlatıp, pazarlayan, satan ve parayı oradan kazanan bir kulüp haline gelmemiz lazım. Bu şekilde de borçların sıfıra indirilmesi gerekir. Görev süremiz bittiğinde, bizden sonra bu bayrağı alacak olan kardeşlerimizin de devam ettirmesi gereken bir politika. Camianın bunu çok ciddi olarak takip etmesi lazım. Trabzonspor bu rotadan çıkmaya başladığı zaman, camianın tepki koyması lazım." ifadelerini kullandı.

"Burada tek bir yıldız var, o da Trabzonspor"

"Bakıyorsunuz bugün 15-20 yaş grubundaki taraftarlarımız, bir oyuncuyu veya birkaç futbolcuyu yıldız yapıp, onların arkasından gitmeye başlıyor." diyen Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Burada tek bir yıldız var, o da Trabzonspor. Hiçbir futbolcu, hiçbir başkan, hiçbir yönetici ve bu camianın hiçbir bireyi, Trabzonspor Kulübünün üzerinde olamaz. Trabzonspor'un omuzlarda, bizim de onun altında olmamız lazım. Yöneticiler olarak bizlerin de toplumu bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Artık o yıldız, pahalı futbolcu transfer dönemi bitmiştir. Zaten alıyorsunuz, bir de kullanamıyorsunuz. Çünkü o oyuncuyu bu kulüpte veya bu kentte oynatabileceğiniz ortam yok. 5 milyon avro verip bir oyuncu alıp da 2 yıldız bile yapmayacak tesislerinizde, eski halinden bahsediyorum, yatırmaya kalkıyorsanız, ya siz bu işi bilmiyorsunuz ya da çok büyük yanlış yapıyorsunuz."

"Yabancı futbolcu, pahalı futbolcu anlamına gelmiyor"

Ağaoğlu, tüm kulüplerin birkaç yıl içinde önemli mali sıkıntılar yaşayacağını savunurken, yanlış transfer politikalarına dikkati çekti.

Yabancı futbolcu transferinin yanlış anlaşıldığını aktaran bordo-mavili kulübün başkanı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yabancı futbolcu, pahalı futbolcu anlamına gelmiyor. Ekuban'ın bize maliyeti ortada. O kalibredeki oyuncuları transfer ettiğiniz zaman, sıkıntı yaşamazsınız. Bütçenizin 5- 6 katı maliyet olarak size yansıyacak oyuncuları transfer ettiğinizde, bir de bunun yanında başarıyı yakalayamadığınızda, işte sizi iflasa götüren nokta. Bugün bu gerçekle hemen hemen bütün kulüpler yüz yüzedir. Dolayısıyla çok ciddi bir geri dönüş olacaktır. Altyapı, gösterişsiz, popülariteden uzak, ileriye dönük yatırımdır ama bir gerçektir. Onun için böyle bir geriye dönüş olduğu zaman, Trabzonspor diğer kulüplerin 1 veya 2 adım önüne çıkacak. 1970'li yıllarda biz bunu yaptık. Türk futbolunun kaderini değiştiren kulüp oluruz inşallah."

Öte yandan Ağaoğlu, asbaşkanlık konusunda Mehmet Yiğit Alp'in isminin ön plana çıkması sonrası gelen eleştirilere de bir anlam veremediğini sözlerine ekledi.