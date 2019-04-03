Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan futbolculara övgü

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün geldikleri nokta itibarıyla şehrin, insanların ve kulübün onurlu duruşunu sırtlanan ve sahadaki mücadelesine bunu yansıtan futbolcularının olduğunu belirtti.

Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında, 2018 yılının nisan ayında göreve gelirken, kulübün tarihsel duruşu, ilkeleri ve ahlaki değerleri ile çelişecek hiçbir fikre, uygulamaya imza atmayacaklarını söylediklerini vurguladı.

"Kendi kendine yeterlilik futbol sahasında ancak altyapıya verilen değer ile ölçülebilir"

Şimdiye kadar hayata geçirdikleri plan ve projeler ile bunu ispatladıkları kanısında olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Borçlarımızı ödemek için ortaya koyduğumuz çaba bir kenara, gösterişli transferlerden kaçınarak ve gereksiz masraf yapmamaya özen göstererek gider kalemlerini küçültmeye çalıştık. Kendi kendine yeten ekonomik bir yapıya kavuşmak için bir yandan mağazacılık faaliyetlerine ivme kazandırırken, diğer yandan irili ufaklı sponsorluklar ve bağışlar yoluyla gelirlerimizi arttırmaya gayret ettik. Kendi kendine yeterlilik futbol sahasında ancak altyapıya verilen değer ile ölçülebilir. Biz altyapımızın fiziki ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamakla kalmadık, gençlerimize duyduğumuz güveni, sahada onlara yer vererek ve onları takımın bir parçası kılarak göstermeye çalıştık."

"Bizim için Trabzonspor formasını giyen her futbolcu, Trabzon'un evladıdır"

Ağaoğlu, Trabzonspor altyapısının yetenekleri ile öne çıkan, yeteneklerini çalışkanlıkları ile pekiştirmeyi bilen, bir sporcu olarak her yönden Trabzonspor'a yakışmak için taşıdığı sorumlulukların farkında olan gençlerden kurulu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sayede, bugün sahada yerlisi ve yabancısı ile kendine ve takım arkadaşlarına güvenen futbolculardan kurulu bir Trabzonspor A takımı var. Hatırlayacaksınız, göreve geldikten birkaç ay sonra, tesislerimiz içerisinde bulunan Dozer Cemil Sahası'na yeni bir tabela asmış ve tabelada Cemil Usta'nın, ‘Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz’ sözlerine yer vermiştik. Çünkü bizim için Trabzonspor formasını giyen her futbolcu, Trabzon'un evladıydı ve o formayı böyle bir inanç ve gururla terletmeliydi. Şükür ki bugün geldiğimiz nokta itibarıyla bu şehrin, bu insanların ve bu kulübün onurlu duruşunu sırtlanan ve sahadaki mücadelesine bunu yansıtan futbolcularımız var. Genci de deneyimlisi de yerlisi ve yabancısı da Dozer Cemil'in Trabzonspor'unu başarıyla temsil ediyorlar."