Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Kaptan böyle bir yol açarsa arkasını düşünmek bile istemiyorum

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla ilgili, "Biraz durgun gördüm milli takımı ancak milli heyecanın stadımızda yaşanması bizleri mutlu etti." dedi.

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Ağaoğlu, ay-yıldızlı ekibin 2-1 kaybettiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, uzun süre sonra Trabzon'da milli maç oynanmasının herkesi mutlu ettiğini belirtti.

Maçta sıkıntılı bir skor yaşandığını aktaran Ağaoğlu, "İkinci yarıda maçı koparabilirdik ancak o şeyi yakalayamadık bir türlü. Biraz durgun gördüm milli takımı ancak milli heyecanın stadımızda yaşanması bizleri mutlu etti. Skora gelince, futbol bu. Bazen öyle, bazen böyle. Galibiyetle bitmeyen her maç beni üzer aslında, bu maç da üzdü." diye konuştu.

Burak Yılmaz konusu

Futbolcuları Burak Yılmaz'ın, alacakları ödenmediği için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmasıyla ilgili soru üzerine Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Onu bir kendisine sormak lazım. Hangi düşünceyle böyle bir şeyde bulundu. Federasyona veya kulübe böyle bir ihtarname çekti, kendisine sormak lazım. Zaten olay çok taze. Pek yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetimde görüşülecek bir konu. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bugün bu sadece Trabzonspor'un sıkıntısı değil. Ödemelerde yaşanan güçlükler sadece Trabzonspor Kulubünün yaşadığı bir sıkıntısı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var, fakat nedense geldiğimizden beri 10 ya da 11. ihtar. Zaten geldiğimizin birinci ayında ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bu arada bunlar olurken 6 aydır para alamayıp da hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyunculardan ikisi de yabancı oyuncumuz. Herhalde 'İhtarnameyi çekersek bu parayı alırız.' diye düşünüyorlar. Ödenecek para varsa o para ödenir, ihtarnameye gerek yok."

"Öyle çok birikmiş bir alacağı da yok"

Konunun daha yönetimde görüşülmediğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Kendisine sormak lazım neden böyle bir davranışta bulundu. Hemen transfer sezonunun kapanmasının ardından. Yani aradan bir hafta geçmeden böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kaldı ki öyle çok birikmiş bir alacağı da yok. Geçen yıldan bir aylık, bu yıldan da bir aylık. Bu sürece de bakarsak, tabi herhalde bu süreç içerisinde 30 dakika falan forma giydi." şeklinde konuştu.

Kulüp başkanı Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın kaptanı, bizim kendi yerli oyuncumuz, takımımızdaki oyuncuların yüzde 80'inin de yabancı olduğunu düşünürseniz, takımın kaptanı böyle bir yol açarsa arkasını düşünmek bile istemiyorum. Tabii ki böyle bir şeye hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz ama bu iki oluyor. Sezon biterken bir ihtarname çekmişti. Bir de şimdi. Bana pek hoş gelmedi ama dediğim gibi kendisini de dinlemek lazım. Özellikle beni çok üzdü. Takımımızın kaptanından ve kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuzdan... Biz geldiğimiz zaman 6 ay para ödenmemişti. Tamam da herkes hıncını bizden mi çıkartıyor yani bunu anlayamıyorum. Bu sürecin içerisinden çıkacaksak hep birlikte çıkacağız. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, medya, taraftar bir bütün olarak ancak buradan çıkabilirsiniz. Bu boyutlara gelmiş bir ekonomik açmazın içinden ancak bu şekilde çıkabilirsiniz."

Muhabir: Seyit Ahmet Eksik