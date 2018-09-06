Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Kafkas: Ünal hoca komutan gibi

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4-0 galip geldikleri Galatasaray maçında 3 puandan çok daha fazlasının olduğunu belirtti.

Rakipleri karşısında ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Kafkas, şunları söyledi:

"Kulübümüzün bu zor döneminde camiamızın takıma sahip çıkması, sahiplenmesi ve taraftarlarımızın inanılmaz katkısı sonucunda sahada canla başla mücadele veren, kazanmak isteyen futbolcularımız ve onları yöneten teknik kadromuz vardı. Çok ilginçtir ki maçtan sadece 4 gün önce imza atan oyuncumuz dahi, sanki aylardır bu takımın parçasıymış görüntüsü verebiliyorsa burada en büyük tebriği Ünal Karaman hocamız hak etmiş demektir."

"Artık bu maçı tarihteki anlamlı yerine bırakmak ve önümüzdeki karşılaşmalara odaklanmak zorundayız." ifadesini kullanan Kafkas, şöyle konuştu:

"Evet biz de yönetim olarak çok mutlu bir hafta sonu geçirdik. Fakat sayfayı çevirip pazartesi gününe geldiğimizde gerçekler ve bulunması gereken çözümlerle boğuşmamız gerektiğini çok çabuk fark ettik. Bu sebeple şampiyonluk hayallerimiz bir kenarda dursun, bizim kulübü düzlüğe çıkarmak ve sürdürülebilir bir ekonomik modele kavuşturmak önceliğimizden ve hedefimizden şaşmamamız gerekmektedir. Ekonomik travma hala devam etmekte, bunu asla gözardı edemeyiz. Ancak yönetim ve camiamız olarak bunun üstesinden geleceğimizden eminiz."

"Taraftarlar sahip çıkmalı"

Kafkas, bordo-mavili taraftarların her koşulda ve sonuçta kulübe, takıma sahip çıkmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belki bıktılar ama üstüne basa basa ifade etmeye devam edeceğim, tahmin edilemeyecek kadar zor bir süreçten geçiyoruz.Transfer döneminde taraftarlarımızdan binlerce mesaj aldık ve hep şu cevabı verdik, yapamayız, alamayız, biz popülist transferlerle sizleri bugün mutlu edip ileride üzemeyiz. Finans ile ilgili yönetici arkadaşlarımızın verdiği bütçe kadar transfer yapabiliriz.Tabii çok tepki mesajları da aldık ama artık gerçeklerle yüzleşme ve buna göre hareket etme zamanı. Biz yönetim olarak ilk gün verdiğimiz söz gereği her konuyu camiamızla, tüm gerçekliğiyle paylaşıyoruz ve buna devam edeceğiz.Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, biz doğru yoldayız. Başarılı ve iyi bir Trabzonsporlu olan teknik patronumuz var. Ünal hocamız elindeki kısıtlı imkanları hiç dert etmeden, mevcudu en iyi şekilde değerlendiren ve sahada savaşan bir takım inşa etmek için tesislerde yatıp kalkan bir komutan gibi."

"Futbolun sahada oynandığı sezon olmasını diliyoruz"

Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında her takımın birbirini yenebileceğini ve sürprizlere açık olduğunu gördüklerini söyledi.

Ligin uzun olduğunu ve her takımın inişli çıkışlı grafik gösterebileceğini ifade eden Kafkas, "En çabuk istikrarı yakalayan takım sezon sonu ipi göğüsleyecektir. Biz her şeyden önce futbolun sahada oynandığı bir sezon olmasını diliyoruz. Bu konuda da Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına güveniyoruz. Takımımız adına talihsiz bir 3. hafta yaşamış olsak da bunu Merkez Hakem Kurulunun bir iş kazası olarak kabul ettik ve art niyetli olmadığına inandık. Tekrarının olmamasını ve bu inancımızda haklı olduğumuzu görmek bizi mutlu edecektir." şeklinde konuştu.

"Milli takımı bağrımıza basacağız"

Zeyyat Kafkas, yarın A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile Medical Park Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

"Milli takım, hepimizin milli takımı" diyen Kafkas, "Milli takımımıza vereceğimiz büyük destekle maçın Trabzon'da oynanma kararının ne kadar doğru olduğunu göstermeliyiz. Trabzon şehri ve taraftarlarımız, milli takımımızı bağırlarına basacak ve en güzel şekilde destekleyecektir. Şehrimize gelen herkese de misafirperverliğimizi göstereceğiz. Kulüp, camia, tüm şehir olarak bu karşılaşmaya heyecanla hazırlandık. Tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm ülke olarak güzel bir gece geçireceğimize inanıyoruz. Trabzon da yarın akşam 'en milli şehir' olacak." ifadelerini kullandı.