Trabzonspor Konya'da 2 puan bıraktı

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

11. dakikada rakip takım öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hüseyin Türkmen, meşin yuvarlığı Rodallega'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Atağa çıkan Trabzonsporlu oyuncu Nwakaeme'den topu çalan Jonsson, sağ çaprazdan düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Rodallega'nın vuruşunda top direkten döndü.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner, sol kanattan sürüklediği topu sağ kanatta Skubic'le buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunuşuyla kornere çıktı.

42. dakikada Sosa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Topla hareketlenen Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında topa bekletmeden vuran Fofana, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

65. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, altıpas içerisinde topa yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu, Jonsson kornere gönderdi.

78. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. 74. dakikada Uğur Demirok'un ceza sahası içerisinde topun eline çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla izleyen hakem Halis Özkaya, penaltıya hükmetti. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 berabere bitti.

