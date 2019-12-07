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Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Süper Lig tarihinin ilk kadın...
Spor 07.12.2019, 17:19
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz."
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