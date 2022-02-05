Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat 2022 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi saat 16.00 da başlayacak.
Spor 05.02.2022, 13:53 05.02.2022, 13:54
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat 2022 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi saat 16.00 da başlayacak.
TRABZONSPOR A.Ş.KASIMPAŞA A.Ş. MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi 'nda oynanacak ve karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Bugün saat 16.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.