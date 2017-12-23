Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan 18 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:18
Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak
banner230

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Burak Yılmaz'ın gözü şampiyonluktaTrabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: Kimsenin kaprisini çekecek durumda değilizUsta'nın yüzü Çalımbay ile güldüTrabzonspor, 2010-2011 sezonu serisine gözünü dikti'Trabzonspor'da kötü günler geride kaldı'Trabzonspor'da Çalımbay farkıTrabzonspor 6 yıllık hasreti sonlandırdı

Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

Karabük'teki maçlar

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.

En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Anahtar Kelimeler:
Golleri IzleKardemir KarabüksporMaç IzleSporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim