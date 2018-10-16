Trabzonspor istikrar peşinde

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor.

En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını kazanması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.

Sahasında 4 maçın 3'ünü kazandı

Trabzonspor, bu sezon Medical Park Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol atarak golcü bir performans ortaya koydu.

"Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları önemli karşılaşma öncesinde taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Son yıllarda milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan karşılaşmalardaki kötü istatistiklerinin üstesinden geleceklerine inandıklarını ifade eden Kafkas, "Trabzonspor'un büyüklüğü, bu durumu lehimize çevirecek güçtedir." dedi.

Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanmaları gerektiğini anlatan Kafkas, "Rakibimizin her topu aldığındaki ıslık sesi önemli. Taraftarlarımız, oyuncularımızın her atağında da destekleri ile hücuma katılmalı. Takımın itici gücü olan gurur duyduğumuz taraftarlarımızın coşkusuyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.