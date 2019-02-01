TRABZON (AA) - Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olan deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü'nü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamayacak. Sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Jose Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin MKE Ankaragücü karşısına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

"Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz"

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple yarın deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan süper olur." dedi.

Bordo-mavili ekibin ligin en genç ve dinamik takımlarından olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Rakibimiz aynı zamanda ligin en çok gol atan ekiplerinden biri. Biz uzun süredir puan alamadık, bu süreç daha fazla uzamamalı." diye konuştu.

Kaplan, sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminin en hareketli kulübü olmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankaragücü'nü bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız. Bunun için takviye yapmamız gerekiyordu. Yollarımızı ayırdığımız futbolcular oldu. Gidenler ve gelenlerin kaynaşması için hiç vaktimiz olmadan bu maça çıkacağız ancak elimizden geleni yapacağız. İhtiyacımız olanı alarak döneceğimize inanıyorum. Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim. Kadroya alamayacaklarım, maçın başında forma veremeyeceklerim var. Durumlarını ayrı ayrı değerlendireceğiz."

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 9 isimle de yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin renklerine kattığı ve yollarını ayırdığı isimler şunlar:

Gelenler: Michal Pazdan (Legia Varşova), Stelios Kitsiou (PAOK-Kiralık), Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes-Kiralık), Ante Kulusic (Sheriff), Hadi Sacko (Leeds United), Dever Orgill (Wolfsberger), Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor), Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor), Zaur Sadaev (Terek Grozny), Wilfried Moke (Atiker Konyaspor), Hector Miguel Canteros (Chapecoense), Oscar Scarione (Göztepe)

Gidenler: Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Erdem Özgenç (Gençlerbirliği), Bakary Kone (Arsenal Tula), Thievy Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor), El Kabir (Sözleşme fesih), Anton Putsila (Altay), Erdem Şen (Chaves), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Kehinde (Denizlispor)