Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

50. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas çizgisi üzerinde yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

62. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Marcao, ceza sahası içerisinde topu üstten dışarıya attı.

68. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında, Sörloth'un vuruşunda top yandan auta gitti.

69. dakikada Ekuban'ın kaptığı top Sörloth'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından attığı şutta, top kaleci Muslera'da kaldı.

72. dakikada Belhanda'nın ceza sahası ön sol çaprazından vurduğu şutta, topu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

73. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önünden vurduğu şutta, top yandan auta çıktı.

87. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla ceza sahasında ilerleyen Sörloth'un şutunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

90. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ömer Bayram'ın aktardığı pasla ceza sahası içerisinde gelen topu Adem Büyük kontrol etmeye çalıştı. Nagatomo, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.