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Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.

11 Mart 2018 Pazar 10:56
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
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TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Anahtar Kelimeler:
FutbolSporSpor Toto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporTrabzonspor
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