Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Trabzonspor ikinci yarılarda yara aldı

Trabzonspor, ligde karşılaşmaların ikinci yarısında kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 24 puan kaybetti.

06 Mart 2018 Salı 14:28
Trabzonspor ikinci yarılarda yara aldı
banner230

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, bu sezon karşılaşmaların ikinci yarılarında yediği gollerle zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'a 71. ve 78. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon 10 maçın ikinci yarısında yediği gollerle önemli puanlar yitirdi.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 24 puan kaybetti. Bordo-mavili takım, sadece Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında ikinci yarılarda gol yemesine karşın maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Zirveyle ara açıldı

Ligin 16. haftası sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Karadeniz ekibi daha sonraki bölümde ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı.

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında 74. dakikada Yatabare'nin golünü kalesinde gördüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan yitirdi. Daha sonra Atiker Konyaspor maçında 2-1 üstün durumdayken 90. dakikada Orkun Çınar'ın golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu kez 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğünü 84. dakikada De Souza'nın golüyle koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçında da 77. ve 78. dakikalarda Babel'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un, ligin ikinci devresinde oynadığı maçların ikinci yarısında gol yediği 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 yitirdi, zirve ile arasındaki puan farkı 14'e çıktı.

Anahtar Kelimeler:
FutbolSporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim