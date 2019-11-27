Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

Diğer karşılaşmalar

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk