Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2 golle geçti

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
11. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nı rakibine rağmen sert şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
17. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde Sosa'nın şutuna yakın mesafeden Yusuf Yazıcı ayak koydu ancak top üsten auta çıktı.
18. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayına yakın noktada yerden şutunda kaleci Karius sol tarafına yatarak topa sahip oldu.
32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topu rakiplerinden kurtaran Nwakaeme'nin plase vuruşunda, kaleci Karius büyük bir tehlikeyi önledi.
42. dakikada sağdan ceza alanına giren Güven Yalçın'ın pasında yakın mesafede Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün ortasında, arka direkte altı pas içinde Novak'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
60. dakikada Güven Yalçın'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında, ceza alanı içinde Kagawa'nın gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.
61. dakikada Sosa'nın pası sonrası ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Karius topu çıkardı.
62. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi.
74. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Ljajic'in pasında yakın mesafede Kagawa, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pası sonrası ceza alanı dışında Yusuf Yazıcı'nın yerden vuruşunda, kaleci Karius'u geçen top yan direkten döndü.
77. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayının gerisinden Yusuf Yazıcı'nın plase vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği top sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.
Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.